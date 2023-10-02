— С участием районных акимов провели расширенное заседание региональной комиссии. Районным акимам поручили привлечь к торговле на рынке «Ел-Ырысы» предпринимателей, которые будут реализовывать собственную продукцию, обеспечить заключение контракта на поставку товаров в рамках механизма «схемы обращения», — отметил Нуржан Утепбаев.

По информации руководителя управления предпринимательства ЗКО Нуржана Утепбаева, с начала года в регионе повысились цены на продукты питания на 2,6%. На прошлой неделе рост цен не зафиксировали. С начала года больше всего в области подорожала капуста, рис, морковь, творог и масло. А вот цены на гречку, яйца, картофель, подсолнечное масло, сахар и курицу, напротив, снизились.Всего на территории города и области функционируют 99 супермаркетов и 2 298 продуктовых магазинов.