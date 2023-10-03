Гражданин Беларуси предложил взятку сотрудникам полиции ЗКО, передаёт Polisia.kz. Водитель нарушил ПДД и пытался решить вопрос за две тысячи рублей (около 10 тысяч тенге). Патрульные вызвали оперативников Теректинского района, которые завели дело по статье 367 УК РК «Дача взятки». Иностранцу грозит наказание от штрафа до заключения. Его авто водворили на спецстоянку. Водитель подписал обязательство о явке. В МВД напомнили, что с начала года запустили пилотный проект Integrrity check для проверки сотрудников на добропорядочность. Каждый патрульный и участковый, а также их служебные транспорт и помещения оснащены видеофиксаторами.