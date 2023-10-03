В школьной столовой села Жандосово Алматинской области учащимся младших классов, получающим бесплатное питание, раздали просроченные на два года йогурты. Об этом родители детей сообщили в социальных сетях. На некоторых упаковках срок годности уже затёрся. На других удалось разглядеть, что продукт разрешён к употреблению до 2021 года. В отделе образования Карасайского района в комментариях к публикации факт подтвердили. К директору школы применили «дисциплинарную меру». Какую именно, не уточняется. Предпринимателю, обслуживающему столовую, направили уведомление.