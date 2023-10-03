— Он создал в социальных сетях фейковый аккаунт, загрузил туда фото лица потерпевшей, а также фотографии с демонстрированием обнажённых частей тела неустановленных следствием женщин. В том числе женский половой орган. Через созданные им страницы распространял заведомо ложные сведения о том, что она оказывает интимные услуги за деньги. Более того, осуждённый вёл переписку с мужчинами на тему оказания ею интимных услуг. Таким образом распространял сведения, которые фактически не соответствуют действительности, — говорится в приговоре суда.

Из материалов дела следует, что 46-летний житель села Аксуат Теректинского района в сентябре прошлого года познакомился с женщиной из другого села. Между ними завязался роман. Спустя три месяца пара распалась. Мужчина стал требовать у бывшей возлюбленной деньги, которые тратил на неё в период отношений. Дошло до угроз физической расправы. Испуганная женщина выплатила 96 тысяч тенге. Однако на этом обидчик не успокоился.Сам мужчина полностью отрицал свою вину. Мать женщины подтвердила слова своей дочери и рассказала, что подсудимый после расставания стал неадекватно себя вести, угрожать, что сожжёт дом, а внука сделает инвалидом. Также на суде в качестве свидетеля выступила другая женщина, с которой осуждённый встречался ранее. Пара распалась после того, как он начал требовать от неё, чтобы та развелась с мужем. После расставания мужчина угрожал, что подкинет сыну возлюбленной наркотики, приходил домой и устраивал скандалы. Допрошены и несколько мужчин, которым подсудимый писал с фейкового аккаунта, предлагая интимные услуги. Сама потерпевшая попросила суд строго наказать бывшего ухажера и взыскать с него моральную компенсацию в два миллиона тенге. Приговором суда мужчина признан виновным по статье 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Ему назначили два года лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, он должен будет выплатить бывшей подруге моральную компенсацию в размере один миллион тенге. Приговор суда вступил в законную силу.