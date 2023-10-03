Как выглядит кладбище в Самаре, где хоронят погибших на войне в Украине

Квартал №5 на самарском кладбище «Рубежное» отведён для захоронения погибших бойцов «специальной военной операции» (так в России называют вторжение войск на территорию Украины — прим. автора). Распознать могилы солдат просто — над ними развеваются флаги России, ВДВ, ВМФ, ГРУ, артиллерийских, береговых и мотострелковых войск. На нескольких могилах — флаги частной военной компании «Вагнер».

Каждая из них укутана в яркие венки из искусственных цветов с надписями: «От семьи», «Любимому внуку», «Защитнику отечества», «От друзей», «Любимому сыну», «От сослуживцев», «Любимому мужу и папе», «От одноклассников», «От родных и близких», «От танкового полка». Рядом лежат высохшие живые цветы.

Стоят блюдца, чашки, стаканы, лампадки. На некоторых могильных холмах уже выгоревшие от солнца фотографии, перевязанные чёрной лентой. В основном на фотографиях изображены молодые люди в военной форме, с оружием в руках.

На Аллее Славы могил становится всё больше. Последних погибших хоронили в июле этого года. Им было, в основном, от 30 до 45 лет. Но есть и моложе — 21 год. Молодой человек погиб прошлой весной.

Если присмотреться к датам смерти на табличках, есть погибшие в один день. Первого января этого года умерли более десяти бойцов.

Пройти между могилами сложно, путь преграждают венки. Также в глаза бросаются огромные красные венки с лентой «От губернатора Самарской области», поменьше — «От министерства обороны».

На кресты могил садятся птицы. Их не пугает ни гул автомобилей, ни разговоры людей.

Такие квадраты для погибших на войне отведены почти в каждом городе России. Хоронят их там, где пожелают родственники.

Совсем недавно на кладбище для бойцов «СВО» в Саратовской области похоронили уроженца Западно-Казахстанской области. Он родился и вырос в Уральске, позже переехал в Россию. Родные рассказывают, что 39-летний Александр решил для себя, что должен защищать родину и отправился воевать, оставив дома супругу и маленькую дочку, а также сына от первого брака.

До заключения контракта с министерством обороны трудился на предприятии «Саратов Холод Плюс». С первого дня мобилизации он стремился уйти на фронт добровольцем, но получал отказ по состоянию здоровья. В феврале этого года он стал бойцом «СВО». Погиб 11 сентября, на следующий день об этом сообщили родным.

— Нам сказали несколько версий того, как погиб Саша. Да сейчас уже это и не важно. Человека не вернуть. С первого дня смерти все надеялись, что Саша остался живым. Ждали опознания в Ростове-на-Дону. Позже тело отправили в Саратовскую область. Домой привезли в четыре утра 21 сентября в цинковом гробу, — поделилась родственница погибшего Александра.

Со слов родственницы, расходы касаемо похорон Александра им обещали возместить. Родным должны выдать единовременное пособие. А родителям погибшего пообещали прибавить пенсию.

В последний путь сержанта, артиллериста Александра проводили тремя холостыми выстрелами в небо.

— Он был добрым, отзывчивым и мужественным. Настоящим защитником своей Родины, — говорят близкие погибшего.

За 15 месяцев войны общее число погибших на войне против Украины российских военных составило около 47 тысяч человек. Такие данные получили журналисты «Медузы» и «Медиазоны». Для подсчёта расследователи использовали данные реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты и данные Росстата.