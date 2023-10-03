В Алматы завершилась реконструкция здания городского акимата. Во время январских погромов его захватили, начался пожар. Изначально восстановить здание планировали до конца 2022 года. Но в ходе работ выяснилось, что металл в купольном зале выгорел. Тогда сроки перенесли на весну 2023 года.

Как пояснили строители, после январских событий здание не обследовали в полном объёме. В процессе демонтажа они обнаруживали дополнительные сложности. Например, плиты перекрытия при пожаре потеряли свою прочность. А значит их надо было снова отливать и укреплять.

Сгоревший кабинет акима. Фото из архива

Генеральный директор строительной компании Atrix Group Амиржан Набиев рассказал, что здание горело несколько дней. От высокой температуры уничтожены даже вещи в закрытых сейфах.

Во время погромов акимат сразу обесточили, поэтому никакие системы предупреждения и пожарной опасности не сработали. На этот раз, утверждает глава стройкомпании, всё продумано. Напольная плитка негорючая, окна из алюминия, материалы максимально огнестойкие. Все павильоны автономные и предусмотрен альтернативный источник питания. Пожарная система может локализовать пламя без участия человека.

На всех этажах есть система контроля доступа.

Новые турникеты сопряжены с интеллектуальной системой — Face ID.

Турникеты с интеллектуальной системой. За ними следует ещё одна стеклянная дверь.

Исторический облик здания максимально сохранён.

Для фасада использовали камень, который подлежит очистке и имеет меньше проблем при эксплуатации здания. Под ним находится алюминиевая конструкция, сохраняющая фасад. Площадь которого, к слову, около четырёх тысяч квадратных метров. В верхней части даже сохранился старый ракушечник.

Для работ использовался и мрамор — на колонах и полу.

Амиржан Набиев говорит, что здание само по себе сложное. Проектировали его в 1978 году, когда о доступе маломобильных групп населения не было и речи.

— Ещё одним важным критерием при восстановлении здания являлось обеспечение комфорта и безбарьерной среды для всех категорий граждан через внедрение инклюзивных решений. В частности, появились лифты, электрический подъёмник, санузлы для лиц с инвалидностью и специальный инвентарь для маломобильных групп: разметка, пандусы, кнопки вызова, алфавит Брауля, — рассказали представители акимата.

Новый проект предусматривал и множество современных коммуникаций. Раньше в здании даже не было стабильных интернета и сотовой связи.

Также подрядчики провели сейсмическое усиление здания. Теперь оно должно выдержать 10-балльное землетрясение.

Ещё одно новшество — общественная приёмная.

Там есть ресепшн, зона ожидания, переговорная, залы по приёму населения, комната матери и ребёнка, игровая зона для детей. В акимате обещают, что приёмная обязательно заработает, как только в здание вернутся сотрудники.

Всё это время они работают в старом здании, из которого власти съехали ещё в 90-х. Кабинеты для работников уже готовы, в нескольких уже трудятся.

После реконструкции площадь кабинетов осталась прежней.

Кабинет заместителя акима

Всего в здании расположены 360 кабинетов, рассчитанные на 700 мест. Там разместятся 14 управлений и аппарат акима.

Готов и кабинет главы города. Руководитель аппарата акима Бейбит Шаханов отметил, что Ерболат Досаев планирует начать работать в новом здании на следующей неделе.

Кабинет акима города. Пока без мебели

На вопрос о том, было ли согласование дизайна с акимом, Амиржан Набиев ответил, что ремонт выполнен согласно эскизному проекту.

Общая стоимость реконструкции — 17 миллиардов тенге. Ремонта должно хватить на 30-40 лет.

Перед кабинетом главы города есть отдельная приёмная

Этому фонарю более 40 лет. Строители его отреставрировали

В кабинете заместителя акима города

Вид из окна заместителя акима города

Вид из окна приёмной акима города