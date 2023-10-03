На странице Instagram-паблика опубликовали видео, где трое подростков прыгают по монументу на площади Абая, пинают его и выполняют акробатические трюки. Автора ролика возмутило действие детей, однако его замечание подростки просто проигнорировали.

— Мамы, если вы узнали своих детей, то научите их культуре. Такое поведение приравнивается к вандализму. Я считают это не нормальным. Пусть прыгают в других местах, тем более на площади есть детская площадки. На мое замечание не было никакой реакции, — написал автор видео.

Стражи порядка тут же нашли маленьких героев ролика. Инспекторы по делам несовершеннолетних Абайского отдела провели с ними профилактическую беседу. А родителям разъяснили, что такое поведение подростков недопустимо.

Мамы провинившихся детей в свою очередь записали видеообращение. Извинились за поступок своих детей и пообещали впредь не допускать подобных случаев.

https://youtu.be/47ZPkDL6YZY?si=q-mIOhDfd-wFCJlN