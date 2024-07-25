В каких регионах Казахстана больше всего коррупционеров

По данным аналитического портала ranking.kz, за первое полугодие 2024 года в ЕРДР Казахстана зарегистрировали 1,1 тысяч уголовных коррупционных преступлений — на 7,5% больше, чем годом ранее. В том числе на тяжкие преступления пришлось 783 случая, на преступления средней тяжести — 206 случаев, на особо тяжкие преступления и преступления небольшой тяжести — по 33 случая.

Коррупционные преступления чаще всего регистрируются по статьям:



Дача взятки - 317;

Получение взятки - 214;

Присвоение или растрата вверенного чужого имущества - 185.

Постановления о признании подозреваемыми в уголовных коррупционных преступлениях вынесли 836 казахстанцам. Из них были выявлены 562 человека, совершившие преступления. Суду предали 475 обвиняемых.

Среди преданных суду насчитывалось:

Сотрудники акиматов и их структурных подразделений - 117 ;

МВД - 72 ;

Министерства сельского хозяйства - 17,

Министерства по чрезвычайным ситуациям - 14;

Министерства финансов - 13;

Министерства финансов - 13; Министерства здравоохранения - 13.

Из всех преданных суду обвиняемых 36% попались на получении взятки, 19,4% — на даче взятки, 16,8% — на присвоении или растрате вверенного чужого имущества, 16,2% — на мошенничестве, 4,8% — на злоупотреблении должностными полномочиями.

В региональном разрезе больше всего преданных суду обвиняемых насчитывалось:

Астана - 55 человек

Шымкент: - 53 человека

Туркестанская область - 42 человека.

Наименьшие показатели наблюдались в Актюбинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

Тем временем Антикоррупционная служба усиливает международное сотрудничество по возврату незаконно полученных активов. С начала года в рамках завершённых уголовных дел возместили 195 миллиарда тенге, а за 2,5 года борьбы с коррупцией казахстанцам возвратили больше одного триллиона тенге.



