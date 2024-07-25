По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 23 июля в Каргалинском районе сотрудники полиции выявили водителя автобуса ПАЗ. Он был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Водитель перевил рабочих ТОО. Суд арестовал правонарушителя на 15 суток и лишил его прав на 7 лет.

Кроме того, в первый день ОПМ «Автобус» выявлено 70 административных правонарушений со стороны водителей общественного транспорта, это в основном нарушение правил перевозки пассажиров и багажа, отсутствие технического осмотра.

Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» продлится до 28 июля 2024 года.