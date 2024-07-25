Средняя по стране цена литра подсолнечного масла в июне составляла 626 тенге. Самая высокая цена среди крупных городов страны была зафиксирована в Астане (726 тенге), самая низкая — в Актобе (548 тенге).

По данным аналитического портала energyprom.kz, с января по июнь этого года в стране произвели 374,4 тысяч тонн растительного масла — на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 303,8 тысяч тонн пришлось на нерафинированное растительное масло, 70,6 тысяч тонн — на рафинированное.

В региональном разрезе больше всего растительного масла традиционно произвели в Восточно-Казахстанской области. В тройке регионов-лидеров также оказались Абайская и Акмолинская области.

Если рассматривать более детально, то по производству нерафинированного масла лидировали Восточно-Казахстанская, Абайская и Акмолинская области, а по выпуску рафинированного — Восточно-Казахстанская область, Шымкент и Алматы.

Кроме того, вырос выпуск рафинированного подсолнечного и хлопкового масла. В то же время сократилось производство рапсового, соевого и сафлорового масла.

В стоимостном выражении в стране произвели масел и жиров на сумму 159,1 миллиарда тенге, против 186,3 миллиарда годом ранее. Наибольший объём производства в стоимостном выражении пришёлся на Восточно-Казахстанскую и Абайскую области, а также Шымкент. Выпуск неочищенных масел и жиров составил 4,2 миллиарда тенге, производство рафинированных масел и жиров — 981,8 миллиона тенге.

По итогам января–мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 84,6%, против 80,1% годом ранее.

За пять месяцев импорт масла в РК сократился на 17,1%, до 57,8 тысяч тонн. В то же время производство в этом периоде выросло на 13,1%, до 317,5 тысячи тонн.

Экспорт масла составил 236,6 тысяч тонн — на заметные 57,3% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 30,7%, до 138,8 тысячи тонн.

Спрос непосредственно на подсолнечное масло был обеспечен на 87,9%, против 84,2% годом ранее. Импорт сократился на 2,5%, до 37,7 тысяч тонн, а производство, напротив, выросло на 32,6%, до 274,2 тысяч тонн. Экспорт подсолнечного масла достиг 201,4 тысяч тонн — сразу на 68% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 12%.

По итогам 2023 года общий экспорт казахстанской масложировой продукции увеличился на 48% по сравнению с 2022 годом, составив 869 тысяч тонн. Основными рынками сбыта казахстанской масложировой продукции являются Китай, Центральная Азия и Европа. В прошлом году Казахстан экспортировал в Китай растительных масел, шрота и жмыха на 177 миллионов долларов США. На втором месте по закупкам казахстанских растительных масел и шрота со жмыхом оказался Узбекистан, на третьем — Таджикистан.

Тем временем в розничных точках продаж РК по итогам июня текущего года цены на растительное масло снизились на 0,1% за месяц и сразу на 21% за год. В том числе подсолнечное масло подешевело на 1,2% за месяц и на 22,3% за год, а вот оливковое масло, напротив, выросло в цене на 3,5% за месяц и на 21,3% за год.

А уже на 16 июля цена подсолнечного масла составила 621 тенге за литр.