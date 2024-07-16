По данным аналитического портала EnergyProm, объём производства ювелирных и аналогичных изделий в Казахстане за январь–май этого года составил 524,8 миллиона тенге — на 0,8% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. Для справки: годом ранее в секторе был отмечен рост выпуска на 10,6%.

Тем временем объём услуг по ремонту ювелирных изделий в первом квартале текущего года достиг 131,8 миллиона тенге. При этом годом ранее был отмечен рост показателя сразу вдвое.

Примечательно, что на селе объём услуг по ремонту ювелирных изделий за год вырос в 2,4 раза, составив 9,1 миллиона тенге, а доля сельской местности от всего объёма услуг в секторе увеличилась с 2,9% до 6,9%.

Цены на ювелирные изделия и наручные часы по итогам июня 2024 года выросли на 0,4% за месяц и на 5% за год. Годом ранее рост составлял 4,2%.

В том числе золотые обручальные кольца за месяц подорожали на 0,2%, а за год — на 3,3%. Годом ранее удорожание составляло 3%, а вот в июне 2022-го был отмечен рост сразу на 38,9%.