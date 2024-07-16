Программа "Балақайлар мектебі" создана для того, чтобы обеспечить равные стартовые условия будущих первоклассников перед началом их школьного образования, передает пресс-служба министерства просвещения РК. Программа способствует налаживанию связи между дошкольным и начальным школьным образованием.

Кроме того, она позволяет учителям и родителям всесторонне подготовить детей к школьному обучению в соответствии с типовой программой дошкольного воспитания. Программа разработана в соответствии с государственным общеобязательным стандартом дошкольного воспитания и обучения.

— Для успешной реализации программы «Балақайлар мектебі» в школах создаются благоприятные условия для обучения с учетом возрастных особенностей детей. Она рассчитана на один месяц обучения. Занятия проводятся ежедневно длительностью по 30 минут с 10-минутными перерывами. Образовательный процесс реализуют квалифицированные учителя начальной школы или педагоги предшкольных классов, — отметила директор департамента дошкольного образования Манар Адамова.

По словам представителей ведомства, обмен опытом в рамках краткосрочной подготовки упростит процесс адаптации детей к школьной жизни и даст педагогам возможность лучше познакомиться с будущими учениками.