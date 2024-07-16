По информации департамента полиции Актюбинской области, мужчина в 2012 году занимал должность директора ТОО. Подозреваемый должен был построить скотомогильник в двух районах области. Он завладел 17 миллионами тенге, переведенными через банк несколькими траншами. Но работу по строительству так и не выполнил.

Более того, после получения денег мужчина скрылся. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в межгосударственный розыск. Спустя 10 лет сотрудники полиции в ходе оперативно-поисковых мероприятий выяснили, что разыскиваемый находится в одном из сел Алматинской области, где и был задержан.