Что делать если увидели "закладчика" наркотиков?

На сайте столичной прокуратуры опубликовали видео-памятку об алгоритме действий в случаях, когда граждане стали очевидцами незаконного сбыта наркотиков. В прокуратуре рекомендуют:

Ни в коем случае не вступать в контакт,

Незаметно сделать фотографию или видео,

Не заниматься самостоятельными расследованиями,

Обязательно позвонить в правоохранительные органы по номеру 102,

Сотрудничать с полицией.

— На сегодняшний день сотрудниками городской прокуратуры предприняты меры по широкомасштабному распространению памяток среди студентов, учащихся, подучётного контингента, — сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре Астаны считают, что активное содействие общества поможет усилить работу компетентных органов по выявлению и пресечению подобных преступлений. Правоохранительные органы призывает граждан не оставаться равнодушными.