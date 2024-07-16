На сайте столичной прокуратуры опубликовали видео-памятку об алгоритме действий в случаях, когда  граждане стали очевидцами незаконного сбыта наркотиков. В прокуратуре рекомендуют: 

  • Ни в коем случае не вступать в контакт,
  • Незаметно сделать фотографию или видео,
  • Не заниматься самостоятельными расследованиями,
  • Обязательно позвонить в правоохранительные органы по номеру 102,
  • Сотрудничать с полицией.

— На сегодняшний день сотрудниками городской прокуратуры предприняты меры по широкомасштабному распространению памяток среди студентов, учащихся, подучётного контингента, — сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре Астаны считают, что активное содействие общества поможет усилить работу компетентных органов по выявлению и пресечению подобных преступлений. Правоохранительные органы призывает граждан не оставаться равнодушными.