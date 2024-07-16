В Казахстане не первый год говорят о строительстве атомной электростанции. Площадкой под строительство определили поселок Улкен в Алматинской области.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Токаев в своей выступлении анонсировал проведение референдума нынешней осенью, а точную дату должно определить правительство. И вот, на протяжении нескольких месяцев в разных городах Казахстана проходят общественные слушания по вопросы строительства АЭС.

Такое мероприятие пройдет и в Уральске. Оно запланировано на 16:00 18 июля. В публичном обсуждении примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. Граждане могут задать любые интересующие их вопросы, как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

Место проведения публичного обсуждения: ЗКО, г.Уральск, пр.Назарбаева 201 (здание областного маслихата, 3 этаж, большой зал)

