В Казахстане не первый год говорят о строительстве атомной электростанции. Площадкой под строительство определили поселок Улкен в Алматинской области.

Президент отметил, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения.

– Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе. Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их, - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью, а точную дату определит правительство.