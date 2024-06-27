Выступая перед журналистами президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние 5 лет в стране проведены масштабные политические реформы.

– Политическая система Казахстана претерпела кардинальные изменения. Значительно возросло влияние парламента, усилилась ответственность правительства. Более прочной стала система сдержек и противовесов между ветвями власти. Укрепилась роль политических партий в обществе. Разработаны конкретные механизмы, позволяющие нашим гражданам открыто высказывать свое мнение и проявлять социальную активность. Усовершенствован избирательный процесс. Введены прямые выборы акимов сел и районов. Претерпела значительные изменения политическая и общественная культура, - отметил он.

Одним из самых важных начинаний, по мнению главы государства, стало введение однократного семилетнего срока президентства. Это решение имеет особое политическое значение.

– Оно стало ключевым шагом в деле формирования новых стандартов государственного управления. Реформы, преобразования будут продолжены. Самое главное – все преобразования осуществляются по воле народа. Поэтому мы никогда не повернем вспять и будем идти только вперед. Мы сформировали новый экономический курс. Одним словом, мы последовательно идем к тому, чтобы стать передовой страной, - заключил Токаев.

Напомним, последние выборы президента Казахстана прошли в ноябре 2022 года. Срок полномочия Касым-Жомарта Токаева заканчивается в 2029 году.