В департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО , что в судебном процессе они участвовали в качестве третьих лиц. В ведомстве пояснили, что жительница ЗКО через социальную сеть Instagram купила IPhone15. Деньги за смартфон в размере 560 990 тенге она перевела на указанный предпринимателем расчетный счет.

Гаджет должен был прийти курьерской доставкой, вот только товар покупательнице так и не пришел. На просьбы вернуть деньги продавец не реагировал. Чтобы вернуть свои деньги обманутая женщина обратилась в суд.

— В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик пояснил, что она сама стала жертвой мошеннических деяний иных лиц и была не в курсе, что были использованы ее реквизиты в социальных сетях. Но эти доводы не отменяют ее ответственность перед истцом. По итогам рассмотрения дела стороны пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке медиации. Ответчик обязался перевести истцу денежные средства в размере 560 990 тенге, — рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.

В департаменте напомнили, что при покупке товаров через социальные сети необходимо быть предельно осторожными.