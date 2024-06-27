Водитель Nissan Primera начал совершать маневр, когда карета скорой помощи сзади врезалась в него.

Машина скорой помощи столкнулась с Nissan в ЗКО

По информации департамента полиции ЗКО, 26 июня в17:00 по новой дороге, ведущей в посёлок Кызылтал Бурлинского района произошла авария. Столкнулись машина скорой помощи и Nissan Primera.

— Водитель Nissan Primera начал совершать маневр, когда карета скорой помощи сзади врезалась в него. Обоих водителей привлекли к административной ответственности, водителя скорой по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения», а водителя иномарки по статье 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», — пояснили в ведомстве.

К слову, в ДТП никто не пострадал.

Фото предоставлено очевидцами