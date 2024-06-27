В акимате Бурлинского района рассказали, что у них проживают 1180 лиц с инвалидностью, в том числе 177 детей до 18 лет и 145 пенсионеров. Все они ежемесячно получают пособие, зависящее от группы инвалидности. Например, родители, заботящиеся о детях с инвалидностью, получают 69 885 тенге. 173 бурлинцам, ухаживающим за лицами с инвалидностью первой группы, выплачивается пособие по уходу. Лицам с инвалидностью первой группы выплачивается 95 495 тенге. Для второй группы размер пособия составляет 76 396 тенге, а для третьей — 52 088 тенге. Время ухода за лицами с инвалидностью первой и второй группы, а также за ребенком с инвалидностью, засчитывается в стаж работы при оформлении ухаживающего лица на пенсию.

Родители 25 детей с инвалидностью, которые учатся дома, каждый месяц получают социальную помощь. Её размер составляет 5 МРП (18 460 тенге-прим.автора). Также учитываются сложные жизненные ситуации у получателей пособий. Например, если у ребенка с инвалидностью нет кормильца, его пособие увеличивается на сумму социального пособия, предназначенного для случаев потери кормильца. Если же пенсия человека меньше, чем пособие по инвалидности, разница выплачивается как дополнение к пенсии.

— Кроме получения пособий, людям с особенными потребностями гарантирован определенный объем медицинской помощи. Им предоставляются специальные социальные услуги, первоочередное обслуживание в государственных, культурных учреждениях, в транспорте. По решению местного представительного органа за счет местного бюджета оказывается единовременная денежная помощь родителю ребенка с инвалидностью для поездки на лечение ребенка в размере 15 МРП, эту помощь уже оказали 59 людям. 21 человеку, находящемуся на аппарате гемодиализа выплатили 50 МРП. 220 бурлинцам с социально значимыми заболеваниями выплатили 15 МРП. Ежемесячно 29 больным туберкулезом выплачивается материальная помощь в размере 10 МРП. Индивидуальному помощнику лица с инвалидностью 1 группы возмещается 70 процентов от стоимости санаторно-курортного лечения при сопровождении его на санаторно курортное лечение. Ко Дню семьи детям с инвалидностью осуществляется социальная выплата в размере 20 тысяч тенге, — сообщили в акимате Бурлинского района.

В акимате добавили, что согласно индивидуальным программам абилитации и реабилитации, людям с инвалидностью предоставляются различные виды поддержки. В частности, 107 человек обеспечены техническими вспомогательными средствами, 16 человек получили специальные средства для передвижения, 27 человек отправлены на санаторно-курортное лечение, а 16 человек воспользовались услугами индивидуального помощника и специалиста по жестовому языку.

Кроме того, родителям, сопровождающим своих детей с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, возмещается 70 процентов от затрат, гарантированных государством на покрытие стоимости этого лечения.

Из всех трудоспособных лиц с инвалидностью в районе 513 человек продолжают работать, а 38 зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Карьерный центр активно поддерживает трудоустройство людей с инвалидностью, предлагая им участие в государственных программах. Таких как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», «Серебряный возраст», «Организация специального рабочего места для лица с инвалидностью».

Вместе с тем, в Бурлинском районе реализуется социальный проект «Социализация детей с инвалидностью», который поддерживается государством. Проектом управляет местная общественная организация «Жас қанат». На реализацию было выделено 4 миллиона тенге. В рамках проекта для 150 детей с инвалидностью организуются различные культурно-массовые, спортивные и досуговые мероприятия. Также эта общественная организация устраивает бесплатные консультации психолога и юриста для лиц с инвалидностью и для родителей воспитывающих детей с особенностями. А в социальном центре «Бакытты Отбасы» люди могут поучаствовать в мастер-классах по массажу, выпечке, вязанию и швейному делу. Проект профинансировали на сумму 16 миллионов 470 тысяч тенге.

Также в районе есть социального проект «Оказание услуг по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра», который реализует общественный фонд «Жас Дарын». Они проводят специализированные занятия и мероприятия для детей, страдающих расстройствами аутистического спектра. Проект рассчитан на три года, и в 2024 году на его реализацию выделено 9 миллионов 600 тысяч тенге. В программу вовлечены 60 детей, что позволяет оказывать индивидуальное внимание и поддержку каждому участнику, способствуя их социальной адаптации и развитию.

Социальный проект «Оказание специальных социальных услуг в условиях полустационара», реализуемый общественной организацией «Малика», направлен на поддержку детей с инвалидностью, страдающих ментальными нарушениями. Проект предусматривает организацию развивающих занятий и различных мероприятий для улучшения качества жизни участников. Он рассчитан на три года, с финансированием 5 миллионов 187 тысяч тенге в 2023 году и 9 миллионов 770 тысяч тенге в 2024 году. В проект вовлечено 8 детей, которым требуются специализированные услуги и индивидуальный подход в рамках полустационарного обслуживания. Кроме того, ОО «Малика» реализуют проект «Организация досуга лиц с инвалидностью» на это было выделено четыре миллиона тенге и на данный момент в проекте участвуют 98 человек.

Напомним, что в Бурлинском районе с особенными образовательными потребностями учатся 480 детей. Они активно участвуют в различных мероприятиях и достигают значимых успехов. Например, в этом году на областном этапе конкурса «Бесконечный мир» один из них занял почетное третье место, а двое других получили благодарственные письма за свои достижения. Также на XIX Республиканском фестивале детского творчества «Жулдызай» двое учеников заняли третье место, и еще четверо были отмечены благодарственными письмами, что подчеркивает их таланты и усилия.