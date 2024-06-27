Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одним из опаснейших социальных пороков является лудомания. Зависимость от азартных игр загоняет многих граждан в финансовую яму, разрушает семьи, провоцирует преступления и суициды.

– С развитием интернета проблема лудомании значительно усугубилась и стала обретать черты самой настоящей социальной пандемии, ставя под угрозу будущее всей нашей нации. Поэтому, как глава государства, я предпринял ряд решительных шагов для борьбы с этим опасным явлением. Осенью прошлого года было проведено специальное заседание Совета Безопасности, посвященное данному вопросу. Недавно по моему поручению Правительством утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Кроме того, мной последовательно продвигалось скорейшее принятие соответствующего законопроекта. И сегодня Сенат рассмотрит закон по борьбе с лудоманией. Если он будет одобрен, то я подпишу его в скором времени, - заявил Токаев.

Президент выразил уверенность в том, что вступление в силу данного закона позволит защитить от этой пагубной социальной болезни казахстанцев, прежде всего, подрастающее поколение.

Глава государства так же поблагодарил депутатов мажилиса и сената за проявленное неравнодушие, оперативную и качественную проработку данного законопроекта.