При поддержке крупнейшей в Казахстане автомобильной компании Allur рынок автомобилестроения выходит на новый уровень. Благодаря реализации уникальной образовательной системы ведется глобальная подготовка кадров для отечественной отрасли, передает "Мой ГОРОД" со ссылкой на Zakon.kz.

Развитие отечественного машиностроения в Костанайской области демонстрирует серьезный рост. Регион быстро меняется и становится локомотивом процесса индустриализации страны. В индустриальной зоне Костаная находятся автомобильный завод Allur и завод по производству сельскохозяйственной техники “АгромашХолдинг KZ”. Готовится к вводу в эксплуатацию завод по производству автомобильных компонентов для коммерческой техники KamLitKZ, строится еще один автомобильный завод – Kia Qazaqstan.

Об одном из важнейших направлений социальной ответственности компании Allur, которое заключается в подготовке квалифицированных кадров и трудоустройстве специалистов на отечественные заводы автомобилестроения, рассказала руководитель корпоративного университета Людмила Олкинян.

Не так давно в Костанае открылось новое образовательное пространство Корпоративного университета автомобильного завода Allur. Это ознаменовало собой новый этап в подготовке, обучении и повышении квалификации персонала в сфере инженерных технологий, дуального обучения студентов и подготовки управленцев для всей автомобилестроительной отрасли Казахстана.

Корпоративный университет Allur предоставляет талантливой молодежи перспективу стать ключевым звеном в сфере машинострония, а сотрудникам завода – возможность повысить квалификацию и учиться без отрыва от производства. К слову, университет в прошлом году отметил свое 10-летие.

Вместе с тем Allur организовал в Костанайском колледже автомобильного транспорта образовательную площадку размером в мини-завод. Там студенты могут обучаться производству автомобилей, а именно, сварочным, покрасочным работам в специально оборудованных цехах и сборке автомобилей.

“Работа компании Allur в образовательной части заключается не только во взаимодействии с колледжем. Мы представляем Корпоративный университет, на базе завода. Это одна из единиц, которая входит в группу компаний и находится непосредственно на производстве. На заводе Allur более 3,5 тыс. человек работают над созданием автомобилей. Когда мы открывали производство, то столкнулись с проблемой отсутствия профессиональных кадров в области автомобилестроения. По сравнению с 2013 годом я вижу серьезное продвижение”, – рассказывает Людмила Олкинян.

Как отметила спикер, еще 10 лет назад приходилось отправлять специалистов на обучение за границу, даже в дальнее зарубежье. Также приглашали дорогостоящих профессионалов из-за рубежа. С учетом понесенных затрат было принято решение взять обучение высококвалифицированных специалистов на себя. Началось взаимодействие с колледжами, были запущены первые программы по обучению, в том числе дуальному .

“На сегодняшний момент компанией Allur реализуется уникальная образовательная система, которая включает в себя: школьные кейсы, профориентационную работу, подготовку по девяти востребованным профессиям завода под потребность производства, непрерывное обучение в сфере менеджмента, развитие карьерного роста, внедрение научного и инновационного потенциала в производственные процессы. Все это реализуется на базе Корпоративного университета Allur, в структуру которого входят: центр профессиональной подготовки, корпоративная бизнес-школа и инженерная школа”, – сказала специалист.

Кроме того, автомобильная компания успешно выстраивает работу с учащимися: Назарбаев Интеллектуальная школа, гимназия имени А. М. Горького, Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева и образовательными учреждениями Костанайской области.

“Мы организуем профориентационные экскурсии для школьников, интеллектуальные конкурсы по дизайну казахстанского бренда автомобиля, реверсивному инжинирингу, курсы 3D-моделирования. Проводим уроки на базе Лаборатории робототехники и мехатроники КИНЭУ. В 2023 году был открыт класс робототехники Allur School на базе школы QAZGUU”, – сообщила Людмила Олкинян.

Но на сегодняшний день, подчеркнула спикер, стоит актуальная задача подготовки не только специализированных рабочих, но и обучающего состава.

“Под образовательные цели Allur развивает учебную инфраструктуру: завершается строительство нового современного образовательного пространства Университета Allur с направлениями инженерная школа и школа менеджмента для подготовки инженеров и управленцев нового формата, ориентированными на подготовку специалистов для всей отрасли машиностроения, Центр профессиональных компетенций на базе подшефного колледжа ККАТ”, – добавила Людмила Олкинян.

Вместе с тем в рамках активного развития машиностроительного кластера в Костанайской области завод Allur в 2024 году начинает проект по созданию Отраслевого инновационного научного инжинирингового центра в Костанае.

“Сегодня необходимо объединить усилия бизнеса и государства для создания в Костанае научного инновационного пространства с равным и открытым доступом к лабораториям студентов и профессорско-преподавательского состава всех учебных заведений”, – отмечает Людмила Олкинян.

Спикер считает, что вскоре благодаря успешной реализации возможностей и поддержке бизнеса страна придет к собственному автомобильному бренду или даже, может быть, открытию в отрасли автомобилестроения. Но для этого, заметила глава Корпоративного университета Allur, важно обучать отечественных специалистов высокотехнологичному автомобилестроению и повышать уровень местной локализации. Казахстану необходимы кадры, которые сейчас в остром дефиците.

На фоне быстрых темпов роста мирового автопроизводства и появления разных типов и моделей автомобилей на рынке тенденция к развитию отечественного бренда благоприятно скажется на машиностроительном секторе Казахстана. При этом у страны есть все условия для развития собственного автопрома.