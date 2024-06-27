С 14 июня по 14 июля проходит главное событие четырехлетия - Чемпионат Европы по футболу. 17-ый по счету чемпионат решено было доверить Германии. В нем принимают участие 24 страны. Команды поделили на шесть групп по четыре в каждой. В предыдущие годы сборная России была неизменным участником чемпионата. Однако в этом году наших ближайших соседей отстранили от участия во всех турнирах и чемпионатах, которые проходят под эгидой союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим. автора). А всему виной война в Украине, команда которой, в отличие от российской сборной, попала в число стран-участниц.

Кстати, Украина завоевала путевку в финальную стадию через стыковые матчи и оказалась в одной группе с такими странами как Бельгия, Румыния и Словакия. 26 июня состоялись игры этих сборных. На кону был выход в плэй-офф. Сборная Украины встречалась с бельгийцами, а румыны со словаками. Несмотря на то, что у всех команд было по четыре очка, Украина и Словакия оказались за бортом. Несмотря на явное преимущество и множество опасных моментов футболисты Бельгии не смогли забить гол в ворота украинцев. Даже букмекеры давали высшие коэффициенты на победу Украины. Украинцы набрали четыре очка, но заняли последнее место в группе Е и не вышли в 1/8 финала.

По правилам УЕФА, в 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Все команды в итоге набрали по четыре очка, и всё решили дополнительные показатели (забитые и пропущенные голы). Румыния заняла первое место, Бельгия — второе, Словакия — третье, Украина — четвертое.

Украина стала первой сборной в истории Евро, набравшей четыре очка, но ставшей последней в группе.

К слову, в Уральске не все спортивные кафе и бары транслировали игры Украины. Все дело в том, что большинство из них транслируют игры через российские каналы, которые, в свою очередь, отказались от показа игр украинской сборной. Посмотреть матчи можно было на Qazsport. Так было и с матчем между Украиной и Бельгией. Обзвонив несколько уральских спортивных кафе и баров, только на четвертый раз нам ответили, что будут транслировать игру между этими сборными.

Уральские болельщики неоднозначно отреагировали на исход игры между Бельгией и Украиной.

– «Красные дьяволы» (сборная Бельгии - прим. автора) были явными фаворитами. Почему они не смогли забить - вопрос неоднозначный. Думаю, тут тоже замешана политика. Изначально была дана установка, что Украина должна выйти из группы. Если бы Украина выиграла этот матч, то однозначно по доппоказателям Бельгия тоже вышла бы. За бортом остались бы сыгравшие вничью Румыния и Словакия, - утверждает любитель футбола из Уральска Денис.

Между тем, большинство присутствовавших в зале болели за Бельгию. Житель города Жаксылык говорит, что тоже ожидал от сборной большего.

– Смотрю все матчи Евро и заметил, что все болельщики Украины все матчи превратили в арену для выкрикивания националистических лозунгов и демонстрацию своих позиций относительно войны с Россией. Не матчи, а шоу какие-то. В новостях читал, что были даже беспорядки во время игр на почве политики, хотя по нашим каналам не показывали это. Не понимаю зачем? Это же спорт номер 1, здесь всех объединяет любовь к футболу. Стадионы забиты украинскими болельщиками, кто воюет-то тогда? Если ты такой патриот, то что ты делаешь на стадионе? Бери оружие, и иди доказывать свою любовь к Родине, - говорит он.

И действительно, во время вчерашнего матча украинские болельщики устроили настоящий перфоманс. При помощи искусственного интеллекта из 184 фотографий погибших защитников Украины был собран портрет молодого мужчины. По данным СМИ, это было изображение молодого бойца полка "Азов", которого во время обороны Мариуполя 6 мая 2022 года убили российские военные. Также на баннере была размещена надпись: "Мир имеет цену". Казахстанский канал транслировать эту картину не стал.



