Беременную актюбинку осудили на три года за мошенничество

По данным суда Актюбинской области, в октябре 2023 года подсудимая обратилась к своей знакомой, отметив, что у нее есть возможность снимать деньги с ЕНПФ без достижения пенсионного возраста. Стоимость своих услуг она оценила в 10% от снимаемой суммы.

Знакомая подсудимой заинтересовалась её предложением и рассказала об этом другой своей знакомой. Та решила воспользоваться услугами подсудимой и перечислила ей на банковский счет 100 тысяч тенге. Естественно, никаких средств с пенсионного фонда она не получила. Таким образом подсудимой удалось совершить 17 подобных эпизодов, где общий ущерб составил девять миллионов тенге.

Сама женщина вину свою признала и заявила, что полностью согласна с предъявленным обвинением. При вынесении приговора суд учел её искреннее раскаяние, а также наличие несовершеннолетних детей и ее беременность.

Приговором суда женщина признана виновной в мошенничестве. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. При этом женщина должна будет полностью возместить материальным ущерб своим жертвам.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.