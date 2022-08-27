Ей назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чиновница из Уральска получала взятки с инвалидов Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральском городском суде вынесли приговор в отношении 30-летней Жадыры Жантемировой, которая обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, женщина обманывала доверчивых граждан, обещая трудоустроить их в модульную клинику и школы, а также помочь с оформлением кредитов. Своими преступными действиями Жантемирова причинила материальный ущерб людям в размере 10 миллионов тенге, а микрокредитной организации в пять миллионов тенге. По делу проходят около 100 пострадавших. Приговором суда уральская «Сонька Золотая ручка» признана виновной в совершении преступления по частям 1, 3, 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое неоднократно в отношении двух и более лиц». Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Их она будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. К слову, женщина воспитывает четырёх малолетних детей. Срок наказания будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу.