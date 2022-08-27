Создан единый автодорожный оператор, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В июле президент поручил правительству объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» и создать единую автодорожную компанию Казахстана. 27 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что подписано соответствующее постановление. Проектом предусматривалась передача государственной доли ТОО «Казахавтодор» в счёт оплаты акций национальной компании «КазАвтоЖол» с последующей реорганизацией нацкомпании путём создания Единого автодорожного оператора. В частности, объединение областных филиалов компаний с сокращением административно-управленческого персонала и оптимизация в виде сокращения дублирующих функций. На сегодня «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» объединены в единую дорожную компанию.