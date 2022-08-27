- Мешок сахара пятикилограммовый стоит 5 500 тенге. Это очень дорого на сегодняшний день. Сейчас наша задача сделать, во-первых, чтобы сахар был – но и не только сахар, все виды продовольственных товаров. Во-вторых, надо постараться снизить цену, либо темп роста. У нас есть своё видение. Премьер-министр дал мне поручение до конца следующей недели по 19 видам социально значимых продовольственных товаров дать своё видение, как мы будем действовать, – сказал Жумангарин.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин признал, что стоимость сахара для населения стала чересчур высокой. В кулуарах правительства он поделился собственными наблюдениями по поводу розничных цен на сахар. В последний раз министра удивили ценники в одном из супермаркетов.По его словам, скоро в Минторговли пройдёт большое совещание с участием представителей сахарной отрасли.