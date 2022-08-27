Благодаря внедрению современных технических решений АО «Казтелерадио», с 2018 года в стране начался поэтапный переход на цифровое эфирное вещание, с полным отключением аналогового телевидения. Сегодня сигналы с высоким качеством изображения и звука доступны телезрителям Мангыстауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жетысуйской, Павлодарской, Костанайской областей, а также гостям и жителям Столицы, Алматы и Шымкента. Охват ЦЭТВ составляет 92,43% площади Республики.Что же такое Цифровое Эфирное Телевидение? Если объяснить просто, то это переход на новую технологию доставки сигнала. Аналоговый сигнал передавал лишь 2-3 канала в сельской местности, был уязвим к погодным явлениям, в связи с чем чаще подвергался искажениям. Цифровое эфирное телевидение позволяет принять более качественное изображение и звук, а главное увеличить количество транслируемых каналов более чем в два раза - до 30 в областных центрах и до 15 даже в самых отдаленных районах. Помимо этого, абонентам доступны различные сервисы - телепрограмма, краткое описание просматриваемой передачи и прочее, словом, переход с аналогового вещания это огромный шаг вперед как для телезрителей, так и для АО «Казтелерадио», как национального оператора вещания. Стать абонентом Цифрового Эфирного Телевидения очень просто - достаточно, подключить к телевизору приставку, которая принимает цифровой сигнал и дециметровую антенну, все – перед Вами полный список отечественных каналов с отличным качеством. Кстати, большинство современных телевизоров уже имеют встроенный приемник цифрового эфирного сигнала, что позволяет смотреть любые программы, не используя приставку. Очень важно, что все каналы, вещаемые в пакете цифрового эфирного ТВ, абсолютно бесплатны. Таким образом, переход на Цифровое Эфирное Телевидение, это замечательная возможность смотреть любимые передачи, в отличном качестве совершенно бесплатно, находясь даже далеко от областных центров и городов Республиканского значения. Подробная информация о способах подключения и приобретения оборудования доступна на сайте: www.tsetv.kz, а также по телефонам 8 8000 800 193, с мобильного оператора бесплатно или по номеру 193.