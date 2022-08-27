Спустя 28 лет жительница Уральска встретила «умершую» маму
Любовь Клейменову в восемь лет забрали от матери, а спустя два года показали свидетельство о её смерти. С тех пор женщина воспитывалась у отца и его родителей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Любовь Клейменова и Вера Черноярова
Ранее редакция «МГ» писала историю жительницы Уральска Любовь Клейменовы, которая нашла свою «умершую» маму в России без каких-либо документов. Тогда она поделилась своими воспоминаниями о тяжёлом детстве.
Женщина рассказала, что жила, как в заточении, мечтая о маминой ласке, заботе и тёплых руках. Последний проведённый день со своей мамой Верой Чернояровой остался в её памяти навсегда.
Спустя 28 лет ей удалось найти свою маму живой. Любовь Клейменова сделала всё, чтобы вернуть её на родину. Сейчас мама с дочкой воссоединились.
- Мне пришлось аннулировать её свидетельство о смерти в суде с моим дедушкой, потому что именно он оформлял опеку на меня и делал эти документы. Затем я поехала за ней. Всю дорогу я очень сильно волновалась, при встрече мы просто обняли друг друга и молча плакали. Успокоились. Поговорили. Повезла её в посольство в Астрахани. Сейчас уже дома, - рассказывает Любовь Клейменова.
Женщина говорит, что её мама потихонечку осваивается. Внуки всё время с ней играются.
- Мама будет жить со мной. Она не видит на оба глаза. Но мне всё равно, главное мама рядом! Я всю жизнь мечтала об этом, - отмечает Любовь.
По её словам, она сделает всё, чтобы мама была счастлива.
