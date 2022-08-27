- Цена на яйцо куриное категории II дешевле чем категории I, поэтому в социальной корзине должно быть яйцо категории II. Категории I и II отличаются только весом, в то время как энергетическая и пищевая ценности яиц обеих категорий одинаковая. Доля объемов производства яйца категории II позволяет закрыть потребность социальным слоям населения, - говорится в сравнительной таблице.

Соответствующий проект постановления опубликовал Минсельхоз на портале «Открытые НПА» . Предлагается изменить перечень социально значимых продовольственных товаров - вместо куриных яиц первой категории включить яйца второй категории.

Согласно стандартам, вес яйца второй категории - от 45 до 54,9 граммов, первой категории - от 55 до 64,9 граммов.

Документ доступен для публичного обсуждения до девятого сентября.