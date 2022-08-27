Правда трудовой договор с ней расторгли «в связи с оптимизацией». Жены 184 госслужащих в Атырауской области занимаются бизнесом Иллюстративное фото из архива "МГ" В мае на телеканале КТК вышел сюжет о бывшей сотруднице алматинского департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля. Балнур Муканову поставили на учёт с диагнозом «параноидная шизофрения». После разбирательства с учёта девушку сняли, но в базе остались данные и теперь медик пожизненно не имеет права работать в госорганах. Балнур подозревает, что к постановке на учёт в психдиспансер причастна её бывшая руководительница – замглавы алматинского департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля Эльмира Ауэзова. Сама Ауэзова, несмотря на внутреннее расследование, подала в суд и на Муканову, и на телеканал КТК. 23 августа должен был пройти Совет по этике Алматы. Служебное расследование установило нарушение Ауэзовой требований этического кодекса государственных служащих - «несоблюдение общепринятых морально-этических норм в обращении с коллегами, а также в проявлении грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного высказывания в адрес подчиненного». К слову, жалобу написали сразу несколько сотрудников департамента. Однако чиновница подала иск в суд о признании действий департамента по делам госслужбы незаконными. Иск отклонили и Ауезова оспорила и это решение. Поэтому Совет не мог рассмотреть дело. 27 августа telegram-канал BES.media сообщил, что с 24 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля прекратил трудовые отношения с Ауэзовой в виду «оптимизации». К слову, это не в первый скандал о неэтичном поведении медицинских начальников. Благодаря настойчивости алматинского департамента агентства по делам государственной службы, заместитель главы горздрава Лаура Мырзагали лишилась должности. На неё также неоднократно писали жалобы сотрудники и она несколько раз была на Совете по этике. После обличающего видео ДАГС уже направил рекомендацию об увольнении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.