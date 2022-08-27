«Семь кругов ада» пришлось пройти жительнице Уральска, чтобы получить 37 тысяч тенге к школе
Татьяне Ефремовой пришлось отстаивать свои права и добиваться положенных выплат от государства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Татьяна Ефремова. Она одна воспитывает двоих дочерей, младшая из которых учится в шестом классе. По словам женщины, она относится к категории неполной семьи и претендует на государственные выплаты к школе по потере кормильца.
- Для семей, где каждая копейка на счету, 37 тысяч тенге не помешают, чтобы одеть ребёнка к школе. После того, как информация появилась в СМИ, я стала узнавать о положенных выплатах, позвонила в городской отдел образования, оттуда меня отправили в школу. Там мне сначала ответили, что никаких официальных приказов сверху и писем для этого не было. Затем сказали, что помощь есть, но кому она положена, так узнать не удалось, - рассказывает женщина.
После этого Татьяна решила прийти к акиму Уральска на встречу с населением и там выяснить о положенных выплатах. Её приняла заместитель отдела образования Уральска, успокоила и заверила, что выплаты женщине полагаются, нужно лишь оставить в школе заявление.
- Пошла в школу, написала заявление. При этом у меня не спросили ни счёта для перечисления суммы, ни уточняющих данных. А спустя неделю раздался звонок от социального работника и сказали вновь, что выплаты нам не положены. Дальше меня выслушивать не захотели. Знаете, сколько у меня таких же как я знакомых, которые не могут добиться своих выплат. Соцработники футболят и говорят, что вместо выплат предоставят канцтовары. Но мы на это не согласны, пусть нам дадут деньги, а мы отчитаемся по чекам о купленных вещах, - говорит мама шестиклассницы.
Татьяна задаётся вопросом, почему родители должны пройти «семь кругов ада», чтобы получить законные выплаты.
Как ответили в пресс-службе управления образования ЗКО, согласно разъяснений администрации школы, Татьяна Ефремова внесена в список получателей финансовой помощи по всеобучу в списке «иные категории, определяемые коллегиальным органом организации образования».
Позже Татьяна перезвонила журналистам и рассказала, что с ней связался школьный социальный работник и сообщил, что выплаты ей положены.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!