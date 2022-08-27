– Радует, что с каждым годом появляются современные, высокотехнологичные лаборатории, которые способствуют качественному образованию в школах. Для перевозки школьников в лизинг планируем приобрести 54 новых автомобиля. Для того, чтобы создать условия для наших педагогов и школьников, мы ежегодно уделяем особое внимание капитальному ремонту учебных заведений. В этом году заканчивается капитальный ремонт в 19 школах региона, - отметил Арман Утегулов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима ЗКО Арман Утегулов во время традиционной августовской конференции педагогических работников сообщил, что в прошлом году из местного бюджета выделено 110 миллионов тенге на покупку школьной мебели, ещё около одного миллиарда тенге выделили на покупку специальных школьных кабинетов. И 36 миллионов тенге потратили на покупку виртуальных лабораторий для учащихся.К слову, в области функционируют 10 трёхсменных и шесть аварийных школ. Для их ликвидации в регионе за счёт бюджета ведётся строительство шести школ. В этом году начато строительство ещё шести малокомплектных школ. Большинство трёхсменных школ расположены в Уральске. Для решения этой проблемы власти привлекают частных инвесторов. В прошлом году в городе заработали две частные школы. Работа в этом направлении, по словам Утегулова, будет продолжена.