Юбилейный год включает концерты, гастроли, творческие вечера и образовательные проекты.

В ЗКО стартовали мероприятия, посвящённые 60-летию областной академической филармонии имени Г. Курмангалиева.

- Праздничная программа уже началась серией концертов, среди которых "Ұлттық өнер мен классика үндескен кеш", выступления оркестра казахских народных инструментов имени Даулеткерея и шоу-программа "Folk Show". Также состоялся международный айтыс акынов "Ел үшін туған ер еді…", приуроченный к 100-летию государственного деятеля Мустакима Ихсанова. Отдельно отметили юбилеи коллективов филармонии - 35-летие ансамбля "Атамекен" и 15-летие эстрадно-симфонического оркестра имени Ш. Кажгалиева, - рассказал директор Западно-Казахстанской областной академической филармонии имени Г. Курмангалиева Бауыржан Халиолла.

По словам спикера, с апреля стартует цикл лекций-концертов к 185-летию композитора Мухита Мералыулы. Они пройдут в вузах и школах и будут направлены на популяризацию национального искусства среди молодёжи.

Он отметил, что весной и летом артисты филармонии отправятся с гастролями по районам области, сельским населённым пунктам и соседним регионам.

- В мае запланированы концерты, посвящённые юбилеям народных артистов СССР Ермека Серкебаева и Алибека Днишева. В августе состоится торжественный концерт "Маусымашар", который откроет новый сезон. Осенью пройдут вечера памяти деятелей искусства Крымгерея Кажимова и Туякберды Шамелова, а также юбилейные концерты артистов филармонии, - пояснил Бауыржан Халиолла.

Завершит год познавательный вечер "Мұхиттың ән мұрасы" и гала-концерт, посвящённый 60-летию учреждения.

Отдельное внимание уделят работе творческих мастерских - домбрового искусства, швейного цеха и специалистов по информационному сопровождению.