Актобе эксперты, ученые и представители госорганов обсудили, как защитить персональные данные граждан в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

На площадке Aqtobe IT Hub прошел научный семинар «Конституционные гарантии защиты персональных данных в Республике Казахстан: основы цифровой безопасности». Мероприятие организовали акимат области и Международный университет «Астана».

Темой встречи стали новые вызовы цифровой эпохи — от информационной безопасности до противодействия дезинформации и повышения медиаграмотности населения.

Как отмечалось на семинаре, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании акцентировал внимание на развитии искусственного интеллекта и цифровой трансформации экономики. На этом фоне вопросы защиты цифровых прав становятся особенно актуальными.

Участники обсудили положения нового основного закона, где впервые на конституционном уровне закреплены нормы о защите цифровых прав граждан и безопасности в интернет-пространстве.

В обсуждении приняли участие представители научного сообщества и эксперты в сфере информационной политики. Среди них — заведующая кафедрой «Право» АРУ имени К. Жубанова Айнур Нурутдинова, политолог и PhD Дина Айкенова, а также член научной группы Международного университета «Астана» Каргаш Жанпеисова.

Руководитель научной группы столичного университета Майра Дюсембекова подчеркнула, что цифровая безопасность сегодня напрямую связана с защитой прав и свобод человека.

— Конституционные гарантии в этой сфере формируют основу современной правовой среды, которая должна отвечать вызовам времени, — отметила она.

Председатель совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева» Галым Байтук обратил внимание на важность медиаграмотности и ответственного отношения к информации.

По его словам, эффективное противодействие информационным угрозам возможно только при совместной работе государства, науки и общества.

По итогам встречи участники предложили усилить работу по повышению цифровой грамотности населения и совершенствовать практику защиты персональных данных.