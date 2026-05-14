В США подросток пережил удар молнии и уже спустя 10 часов после оказания медицинской помощи снова отправился на рыбалку, передает МойГород со ссылкой на телеканал KPTV.

Инцидент произошёл в штате Техас. 19-летний Хантер Вайч получил серьёзные травмы во время рыбалки, когда молния ударила его в область живота. По данным KPTV, в субботу он находился у водоёма в городе Джаспер вместе с матерью и в момент происшествия стоял, прислонившись к дереву.

Сам Вайч рассказал журналистам, что помнит, как потерял сознание непосредственно перед ударом. Молния, по его словам, отбросила его к другому дереву, что привело к тяжёлым повреждениям.

«Удар будто проник сквозь мой живот, прошел вплоть до ноги и вышел через верхнюю часть стопы», — сказал он.

Подросток добавил, что, придя в сознание, он не чувствовал ног и не мог двигать ни правой стопой, ни всей правой ногой.

На теле Вайча зафиксированы ожоги, а также многочисленные повреждения лица.

«В основном я чувствовал, как на меня сыпались обломки взорвавшегося дерева, и именно они покрыли мое лицо. В моей коже до сих пор застряли мелкие колючки и другие обломки, и они вошли глубоко», — рассказал подросток.

Несмотря на серьёзные травмы, он провёл в больнице всего около 10 часов, после чего уже на следующий день вернулся на место происшествия и вновь отправился на рыбалку.