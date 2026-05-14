Во время свадебного торжества в Польше, в городе Сувалки невеста избила свою мать, после чего на место были вызваны полиция и медики. Женщину задержали, передает МойГород со ссылкой на польское издание onet.pl.

По данным правоохранителей, между родственницами произошла бурная ссора, которая переросла в физическое насилие. Невеста несколько раз ударила мать и повалила её на пол.

Медики прибыли на место и оказали пострадавшей необходимую помощь.

Проверка на алкотестере показала, что у задержанной в крови было почти 1,5 промилле алкоголя. После этого женщину доставили в полицейскую камеру, где она провела ночь в свадебном платье.

Также сообщается, что в отношении неё был установлен запрет на приближение к потерпевшей матери сроком на 14 дней. Меры были приняты в рамках законодательства о противодействии домашнему насилию для обеспечения безопасности пострадавшей.