Пока общая статистика растёт за счет миграционных сдвигов в регионе, страну продолжают покидать самые дефицитные кадры - за пять лет республика потеряла тысячи инженеров, медиков и педагогов.

Казахстан впервые за долгое время фиксирует положительное сальдо миграции среди профи, однако радоваться рано. Как сообщает Finprom, за формальными цифрами прироста скрывается критический дефицит технических кадров и педагогов, которые продолжают покидать страну в поисках лучших перспектив.

Миграционный разворот: цифры против реальности

В 2025 году в республику приехало почти 8 тысяч специалистов, что в два раза превысило число уехавших. Чистый приток составил 4,2 тысячи человек, а тренд на восстановление наметился еще в 2023 году. Основную роль сыграло изменение геополитической обстановки: многолетний отток кадров в Россию практически прекратился, а приток специалистов из Узбекистана, напротив, вырос в три раза.

Однако за пятилетку (2021–2025 гг.) общий баланс остается тревожным. Суммарный прирост квалифицированных кадров составил всего 374 человека - этого едва хватает, чтобы покрыть малую долю прошлых потерь. Страна фактически топчется на месте, не восполняя дефицит в стратегически важных отраслях.

Где "утекают мозги": технический дефицит

Самый болезненный удар пришёлся по реальному сектору экономики. За последние пять лет Казахстан потерял 2,1 тысячи технических специалистов - инженеров и IT-кадров, которые критически необходимы в эпоху искусственного интеллекта. Похожая ситуация наблюдается в образовании (минус 813 человек) и медицине.

Даже внутри СНГ Казахстан продолжает терять инженеров и экономистов, а миграционный обмен со странами дальнего зарубежья и вовсе остаётся стабильно отрицательным. Квалифицированные кадры уезжают в более развитые государства ради высоких доходов и качественной научной среды.

Временный эффект или новый тренд?

В начале 2026 года положительная динамика сохраняется: за первый квартал чистый приток специалистов превысил 1,6 тысячи человек. Но эксперты предупреждают: это следствие внешних факторов и перераспределения потоков в регионе, а не резкого роста привлекательности казахстанского рынка труда.

Без кардинальных реформ в образовании и создания конкурентных условий для жизни риск дальнейшей "утечки мозгов" останется главной угрозой для долгосрочного развития экономики страны.