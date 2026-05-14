В соцсетях распространяется информация о якобы огромных штрафах за сорванные одуванчики.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана пояснили, что наказание касается не всех растений, а только редких видов, занесённых в Красную книгу, передает МойГород со ссылкой на Tengrinews.kz .

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев уточнил, что штрафы предусмотрены исключительно за уничтожение краснокнижных одуванчиков.

"Штраф распространяется на краснокнижный одуванчик. (...) За срыв всех краснокнижных растений предусмотрен штраф, 3000 месячных расчётных показателей (12 975 000 тенге в 2026 году)", — заявил Шарбиев.

По его словам, столь жёсткие меры введены для защиты редких и исчезающих видов растений. Он напомнил, что размер штрафа был увеличен ещё в 2019 году по инициативе депутатов — сразу в десять раз.

"Это редкие растения, на стадии умирания, поэтому предусмотрены такие штрафы. Этот штраф был увеличен в 2019 году по инициативе депутатов в десять раз, сейчас составляет 3000 МРП, для того чтобы предотвратить уничтожение краснокнижных растений, именно редких, исчезающих", — пояснил вице-министр.

Также он отметил, что даже незначительное вмешательство может привести к исчезновению вида.

"То есть, грубо говоря, если десять одуванчиков сорвут, эти растения могут полностью исчезнуть", — сказал он.

Чиновник добавил, что такие виды одуванчиков встречаются в основном в южных регионах страны.

