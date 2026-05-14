Депутат Мажилиса Екатерина Смолякова предложила закрепить на законодательном уровне статус жестового языка как полноценного средства общения в Казахстане.

Соответствующий запрос она направила премьер-министру, передает МойГород со ссылкой на Tengrinews.kz .

По её словам, ежегодно фиксируется свыше 45 тысяч обращений, связанных с нарушением прав людей с инвалидностью.

"Это не просто статистика. Это голос людей, которые остаются в стороне от общества", — подчеркнула она.

Смолякова отметила, что в стране проживают более 30 тысяч человек с нарушениями слуха и речи, среди них около 5 тысяч детей. Для этой категории граждан жестовый язык является ключевым способом взаимодействия с окружающим миром.

"Но парадокс в том, что в Казахстане жестовый язык до сих пор не признан на законодательном уровне", — заявила депутат.

По её мнению, отсутствие такого статуса ограничивает доступ людей к информации, образованию, трудоустройству, госуслугам и участию в общественной жизни. Также она указала на дефицит специалистов: в стране насчитывается лишь 221 сурдопедагог, а подготовку ведут всего четыре вуза, где обучаются около 35 студентов.

Отдельно парламентарий раскритиковала действующие ограничения на услуги сурдоперевода — сейчас они составляют 60 часов в год.

"Этого не хватает даже на повседневную жизнь. Есть походы в больницу, получение госуслуг, учёба, работа, общественная жизнь. А мы ограничиваемся 60 часами в год", — отметила она.

Смолякова предложила признать жестовый язык на законодательном уровне, обеспечить его использование в образовании, медицине, судах, государственных услугах и СМИ, увеличить объём сурдоперевода и контента с субтитрами, а также расширить подготовку профильных специалистов.