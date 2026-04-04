Аким области Серик Шапкенов ознакомился с проектами строительства школы №11 имени Ибрая Алтынсарина и школы-гимназии №30. Каждое учреждение рассчитано на 1500 мест.

- Школа имени Алтынсарина была построена в 1963 году. Она признана аварийной - на её месте строится новое четырёхэтажное здание по стандарту "Келешек мектептері" с современными кабинетами, STEM-лабораторией, зонами отдыха и коворкинга. Здание школы-гимназии №30 также подлежит демонтажу, на его месте возведут новую школу, - пояснили в РСК Атырауской области.