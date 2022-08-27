- Установлен и задержан гражданин 1989 года рождения. Начато досудебное расследование по статье 107 части 1 УК РК «Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью», - информировали в ведомстве.

Фото Медета Медресова Нападение произошло около 21 часа 26 августа возле кафе «Чайхана» на улице Пугачева. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, неизвестный нанёс телесные повреждения мужчине 1984 года рождения. Он получил колото-резанные раны правого бедра и левого предплечья, но после осмотра врачей был отпущен домой.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.