Ещё девять школ региона вошли в список лучших в стране по итогам единого национального тестирования, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Казахстанские родители требуют вернуть обучение в школах Иллюстративное фото из архива "МГ" Во Дворце культуры «Атамекен» в Уральске прошла ежегодная августовская конференция педагогических работников региона, в ходе которой подвели итоги прошлого учебного года и составили план на новый.  По словам исполняющей обязанности руководителя управления образования ЗКО Светланы Темиргалиевой, 2021-22 учебный год стал для педагогов и школьников области вполне плодотворным. Они участвовали в республиканских олимпиадах и занимали призовые месте.
– По итогам республиканских олимпиад по общим школьным предметам 39 учеников заняли призовые места. Четыре школы нашей области вошли в список лучших 100 школ Казахстана. По итогам международных олимпиад наши ученики завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали, - сообщила Светлана Темиргалиева.
Вместе с тем, по итогам результатов ЕНТ девять школ региона вошли в список 100 лучших школ Казахстана. В их числе областная школа-гимназия имени Абая, школа-лицей «Саулет» в Таскалинском районе, школа-интернат №11 для одарённых детей имени С. Сейфуллина, жангалинская школа-гимназия, лицей бiлiм-инновация, школа-лицей №27 имени М. Маметовой, каратобинская школа-гимназия, школа-гимназия имени Абая Акжайыкского района. Напомним, в этом году школу-гимназию имени Абая в Акжайыкском районе закончили 26 выпускников, и все они выиграли гранты высших учебных заведений в Алматы, Нур-Султане, Караганде, Актобе, Актау и Уральске. Не худший результат показали теперь уже бывшие выпускники областной специализированной школы-гимназии-интерната для одарённых детей имени Абая. Учебное заведение заканчивали 38 выпускников, 18 из которых являются обладателями знака отличия «Алтын белги», 15 - обладателями аттестата с отличием.