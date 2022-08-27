– По итогам республиканских олимпиад по общим школьным предметам 39 учеников заняли призовые места. Четыре школы нашей области вошли в список лучших 100 школ Казахстана. По итогам международных олимпиад наши ученики завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали, - сообщила Светлана Темиргалиева.Вместе с тем, по итогам результатов ЕНТ девять школ региона вошли в список 100 лучших школ Казахстана. В их числе областная школа-гимназия имени Абая, школа-лицей «Саулет» в Таскалинском районе, школа-интернат №11 для одарённых детей имени С. Сейфуллина, жангалинская школа-гимназия, лицей бiлiм-инновация, школа-лицей №27 имени М. Маметовой, каратобинская школа-гимназия, школа-гимназия имени Абая Акжайыкского района. Напомним, в этом году школу-гимназию имени Абая в Акжайыкском районе закончили 26 выпускников, и все они выиграли гранты высших учебных заведений в Алматы, Нур-Султане, Караганде, Актобе, Актау и Уральске. Не худший результат показали теперь уже бывшие выпускники областной специализированной школы-гимназии-интерната для одарённых детей имени Абая. Учебное заведение заканчивали 38 выпускников, 18 из которых являются обладателями знака отличия «Алтын белги», 15 - обладателями аттестата с отличием. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Какая погода ожидает жителей западного Казахстана 18 мая
В некоторых регионах ожидается дождь.
На трассах Мангистау появились лазеры: как это поможет водителям в туман и в темноте
Пока спецэффекты можно увидеть на трассе Бейнеу–Акжигит.
БҚО-да 7938 көлік ветеринарлық және фитосанитарлық бақылаудан өткен
Биыл 123 321 тонна жүктің құжаты мен сапасы тексерістен өткен.
В Казахстане систему боевой подготовки войск меняют под современные конфликты
Начальник Генштаба поручил адаптировать подготовку солдат к новым условиям боя.
Қазақстанда «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсы басталды
15 мамырдан бастап 15 маусым аралығында жанұялар байқауға қатысу үшін өтінім бере алады.
БҚО-да ауыл тұрғыны 9 жылдан кейін үйлі болды
2017 жылы Казталов ауданының тұрғыны Нұрзия Адильжанова баспана кезегіне тұрыпты. Ол 2025 жылы үйлі болды. Бір қыстаған тұрғын қонысына көңі...
Слышащее государство: как концепция Президента помогла возродить ферму в ЗКО
Восстановление фермерского хозяйство стало возможным благодаря системной реализации концепции "Слышащее государство". Апрель 2024 года стал...
В ЗКО провели «закрытие влаги» на половине запланированных площадей
В Западно-Казахстанской области из-за затяжных дождей снизились темпы весенне-полевых работ. Несмотря на непогоду, в управлении сельского хо...
Сильная жара ожидается на западе Казахстана 17 мая
При этом в некоторых регионах ожидается дождь с грозой.