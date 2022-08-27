В Казахстане запущен call-центр для обращений по дизтопливу
За горячей линией Минэнерго закреплён оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе министерства энергетики сообщили, что ведомство и крупные сети АЗС запустили «горячую линию» для приёма жалоб и обращений по вопросам дизельного топлива.
За call-центром министерства закреплён оператор, который мониторит и анализирует обращения:
+7 (7172) 78-69-55
+7 (708) 812-02-31
Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31
Граждан призывают сообщать о нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе. Все проверенные факты будут передаваться в компетентные государственные органы.
Также работают «горячие линии» на крупных АЗС страны:
Qazaq Oil и «КазМунайГаз»:
Call-center: 9911
Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46
Instagram: azs_qazaq_oil
Sinooil:
Call-center: 8-800-070-01-80
Instagram: sinooil.kz
Helios:
Центр поддержки: 8-800-080-5444
Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39
Instagram: helios_kz
«Газпромнефть»:
Call-center: 8-800-080-10-08
Instagram: gazpromneft_kz
Ситуация с дизелем в Казахстане
С 22 августа 2022 года владельцы автомобилей с казахстанскими водительскими удостоверениями могут приобрести не больше 100 литров дизельного топлива по 260 тенге за литр. При этом установлен лимит в 300 литров, при превышении которого цена на топливо увеличивается до 450 тенге за литр. Иностранцы также платят за литр дизтоплива 450 тенге.
Водители считают, что АЗС ограничивают их в покупке, чтобы продать иностранцам подороже.