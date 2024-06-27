Работники сферы туризма в Казахстане смогут работать по четыре дня в неделю

26 июня в кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала, работники каких сфер могут работать четыре дня в неделю, передает Zakon.kz.

Дуйсенова напомнила, что в действующем Трудовом кодексе РК уже существует норма о четырехдневной рабочей недели. Но решение о переходе на такой график работы принимается работодателем и работниками самостоятельно.

— Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время. Например, гостиницы могут оформить, что человек четыре дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, наплыв посетителей, они могут увеличить это до шести дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться. Рабочее время тоже должно соблюдаться, — сказала Тамара Дуйсенова.

По словам заместителя премьер-министра, график работы зависит от сферы деятельности каждого работника. Так, сотрудники в сферах туризма, гостиничного бизнеса и услуг смогут спокойно работать по четыре дня в неделю.