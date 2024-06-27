По данным РГП "Казгидромет", 28 июня днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На востоке, северо-востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на востоке, северо-востоке области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +15.

28 июня ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал, днем на севере области сильный дождь, на севере, западе, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный ночью на севере-востоке, в центре области порывы до 15-20 м/с. Днем +17 градусов, ночью +14.

28 июня на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на побережье ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на северо-востоке области 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25 градусов, ночью +20.

В Атырау небольшой дождь, гроза, днем +28 градусов, ночью +17.