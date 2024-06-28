В центре Уральска ограничат движение из-за антитеррористических учений



Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 28 июня на территории бывшего завода «Металлоизделий» по улице Жумагалиева, 127 проведут плановые антитеррористические учения под эгидой Западно-Казахстанского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом. — В этой связи с 11:00 до 15:00 часов введут кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе пересечения улиц Жумагалиева, Фрунзе, Лермонтова и Досмухамедова, — пояснили в ведомстве. В полиции попросили заблаговременно скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных служб.



