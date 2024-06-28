Сегодня, 28 июня, в Казахстане отмечают День работников средств массовой информации. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с профессиональным праздником, сообщает Акорда.

— Средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нашей нации. Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства. Отечественная журналистика обладает большой историей и собственным уникальным стилем, выработанным несколькими поколениями мастеров своего дела. Важно сохранить ее богатое наследие и славные просветительские традиции. Представители медиасферы нашей страны сегодня достойно выполняют эту ответственную миссию. Вы показываете пример подлинного профессионализма, изо дня в день обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией. Уверен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемерно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей, — написал президент.