На скамье подсудимых суда № 2 Актобе оказался учредитель нескольких ТОО. Его обвинили в мошенничестве и в подделке официальных документов.

Из материалов дела следует, что подсудимый в 2018 году начал строительство домов жилищно-строительного кооператива «Алаш Орда-1» в микрорайоне «Батыс-2». Для этого он решил привлечь деньги дольщиков. Завершить строительство дома застройщик обещал в 2020 году. Всего запланировано было построить дом из трех секций, а каждая секция должна была состоять из девятиэтажного двух подъездного дома. Дом был должен состоять из 77 квартир.

А в 2019 году подсудимый начал строительство домов ЖК AviatorPremium в квартале «Авиагородок». В этом случае он вновь решил привлечь средства пайщиков, которым обещал достроить дом в 2020 году. Застройщик должен был построить трехэтажные дома из 54 квартиры.

– По ЖСК «Алаш Орда-1» из обещанных трех жилых домов и апарт-отеля, возведен только каркас одного дома, а по ЖК AviatorPremium, из обещанных восьми жилых домов, был построен один дом и только каркас четвертого домов. Всего в ЖСК «Алаш Орда-1» насчитывается 137 дольщика, которые перечислили общую сумму более одного миллиарда тенге. Из них 81 лицо на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших. По ЖК «AviatorPremium» насчитывается 39 пайщиков, перечислившие денежные средства на общую сумму более 800 миллионов тенге, из них 23 лица на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших. Кроме того, в ходе судебного следствия пайщики и дольщики в количестве 30 человек были дополнительно признаны потерпевшими, ими заявлены гражданские иски, -сообщили в пресс-службе суда.

Оказалось, что подсудимый потратил деньги пайщиков на личные нужды.

Приговором суда застройщик признан виновным в мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме этого ему запретили занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях в течение 10 лет. Обвинение по статье подделка документов исключили.

Приговор суда не вступил в законную силу.