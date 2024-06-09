В сентябре 2023 года в полицию Атырау обратился предприниматель, занимающийся продажей дизельного топлива, с заявлением о краже 12 млн тенге из его автомобиля, припаркованного у банка, передает Полицейский сразу предупредил его о последствиях за ложные показания.



Следствие установило, что предприниматель сам организовал хищение. Он договорился со строителем, чтобы тот инсценировал кражу денег из машины, за что получил два млн тенге.



Суд признал бизнесмена виновным по части 3 статьи 419 УК РК "Заведомо ложный донос" с обвинением в совершении тяжкого преступления. Ему грозило от трех до восьми лет лишения свободы. Второй участник также был привлечен к ответственности за пособничество. Оба признали вину и раскаялись, в результате чего суд приговорил их к трем годам условно.